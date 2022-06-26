بدء برنامج رواد سار لحديثي التخرج

الرياض(صدى):

كشفت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، عن بدء التقديم (رجال / نساء) في (برنامج روّاد سار) لعام 2022م، لحملة (الشهادة الجامعية) في التخصصات الهندسية والإدارية.

وأوضحت الشركة، أن التخصصات المطلوبة هي: التخصصات الهندسية، التخصصات الإدارية، مشترطة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، خريج درجة البكالوريوس فأعلى (2021 أو 2022)، المعدل التراكمي لا يقل عن (2.75 من 4) أو (3.75 من 5) أو ما يعادلها، إجادة اللغة الإنجليزية، اجتياز جميع الاختبارات المطلوبة التي تحددها الشركة.

وتعد مدة البرنامج الإجمالية (12) شهر، بينما عدد (6 أشهر) تدريب على رأس العمل ضمن قطاعات الشركة المختلفة، عدد (6 أشهر) تدريب على رأس العمل حسب التخصص، بينما التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1443/11/27هـ الموافق 2022/06/26م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1443/12/15هـ الموافق 2022/07/14م، عبر موقع الشركة السعودية للخطوط الحديدية .