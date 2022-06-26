الإعدام شنقا لرجل قتل والد زوج ابنته طعنا

عمان(صدى):

حكمت محكمة أردنية، بالإعدام شنقا لرجل خمسيني أقدم على طعن والد زوج ابنته “حما ابنته”، بعد ادعاء ابنة القاتل بالاعتداء الجنسي عليها من قبل والد زوجها.

وتعود الواقعة عندما ذهبت ابنة المتهم غادرت منزل الزوجية وذهبت إلى منزل والدها، وادعت بأن المغدور اعتدى عليها جنسيا واغتصبها.

وتفصيلا، عندما علم المتهم توجه إلى منزل المغدور، وكان يحمل معه أداة حادة، ووجد المغدور في حديقة المنزل فقام بمهاجمته وطعنه طعنتين ولاذ بالفرار، وعلى الفور تم إسعاف المغدور إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصابته