بالفيديو.. الأمن السيبراني يعالج ثغرات أمنية لـ 127 خدمة وتطبيق مخصص للحجاج

الرياض(صدى):

أكد نزار العمر، نائب المحافظ لقطاع التقنيات بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني، أن الهيئة عملت على الرصد والتصدي للهجمات السيبرانية التي تستهدف البنية التحتية الخاصة بالتطبيقات والخدمات المقدمة للحجاج.

وأكد أن الهيئة عملت على معالجة الثغرات الأمنية لـ 127 خدمة وتطبيق لخدمة الحجاج، وذلك وفقا لما ذكره خلال حديثه في قناة العربية.

يذكر أن الاستعدادت السيرانية انطلقت قبل 8 أشهر من موسم الحج، وذلك بهدف تأمين فضاء سيبراني يتمتع بالآمان لخدمة الحجاج في موسم حج هذا العام.