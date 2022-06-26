بالفيديو.. طبيب يفسر سبب إصابة البعض بالضيق بعد التقاعد
فسر الطبيب النفسي حسين آل عماد سبب إصابة البعض بضيق وكآبة بعد التقاعد.
وأضاف أن البعض إذا كان محور حياتهم هو العمل فقط فمن المحتمل أن يعانون الضيق والكآبة، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية.
وأكد أن الفرد إذا كان محور حياته هو النجاح في العمل فأنهم سيشعرون بالضيق والاكتئاب بعد التقاعد.
فيديو | بعد التقاعد.. لماذا يصاب البعض بضيق وكآبة وكدر؟
الطبيب النفسي د. حسين آل عماد يجيب..#الراصد pic.twitter.com/BfTT02fCTO
— الراصد (@alraasd) June 26, 2022
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