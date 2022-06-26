  • الأحد 26 يونيو

  1. الرئيسية
  2. عالم المرأة
  3. بالفيديو.. طبيب يفسر سبب إصابة البعض بالضيق بعد التقاعد

بالفيديو.. طبيب يفسر سبب إصابة البعض بالضيق بعد التقاعد

بالفيديو.. طبيب يفسر سبب إصابة البعض بالضيق بعد التقاعد
أميرة خالد(صدى):

فسر الطبيب النفسي حسين آل عماد سبب إصابة البعض بضيق وكآبة بعد التقاعد.

وأضاف أن البعض إذا كان محور حياتهم هو العمل فقط فمن المحتمل أن يعانون الضيق والكآبة، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية.

وأكد أن الفرد إذا كان محور حياته هو النجاح في العمل فأنهم سيشعرون بالضيق والاكتئاب بعد التقاعد.

 


الوسوم:, , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.