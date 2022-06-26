شاهد.. متحدث أمانة جدة: سيتم تغريم الملاك الذين لم يلتزموا بمهلة الـ 100 متر طولي

جدة(صدى):

أكد متحدث أمانة جدة محمد البقمي، أنه سيتم تغريم الملاك الذين لم يلتزموا بمهلة الـ 100 متر طولي على مساحة الأرض، وستتم مضاعفة المخالفة في حال تكرارها.

يذكر أن لجنة عشوائيات جدة أعلنت في وقت سابق عن تغيير مواعيد إشعار السكان وفصل الخدمات وأعمال الإزالة في عدد من الأحياء وهي: (المنتزهات – قويزة – العدل والفضل – أم السلم – ك14 الشمالي).