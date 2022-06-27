فيديو..باحث شرعي: زواج المسيار حلال شرعًا بشروط

عادل الحربي(صدى):

أكد الدكتور سليمان العجلان المستشار الشرعي والقانوني، أن زواج المسيار يعد حلال شرعاً، طالما استوفى الشروط.

وقال العجلان خلال برنامج ياهلا: إذا اكتملت الشروط وانتفت الموانع أصبح الزواج المسيار صحيحا، ومن تلك الشروط هي وجود الشهود، والولي، والقبول، والمهر.

واعتبر العجلان أن زواج المسيار يحل مشكلات بعض النساء اللاتي لا تستطعن الزواج إلا أن يمر عليها الزوج بالأسبوع ساعة أو ساعتين، قائلا: فبدلا من أن تتجرع آلام العزوبية نقول لها تزوجي زواجا شرعيا ولو لم يأتي إليك إلا بالأسبوع مرة.