روسيا تستدعي جنرال متقاعد يعاني من السمنة للقتال في أوكرانيا

موسكو(صدى):

استدعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، جنرال يعاني من السمنة المفرطة، من التقاعد للمساعدة في معركة بلاده في أوكرانيا.

ويأتي ذلك بعد خسارة ضباط كبار آخرين منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فمن المقرر أن يقود القائد العسكري الجديد الضخم ، الذي تم تحديده فقط على أنه الجنرال بافيل ، 67 عامًا ، القوات الخاصة الروسية في المنطقة بعد إصابة القائد السابق بجروح خطيرة في قصف مدفعي.

وذكر تقرير أن الجنرال المستدعى يزن حوالي 280 رطلاً ، ويأكل خمس وجبات يوميًا ، وكلها تغسل بما لا يقل عن لتر من الفودكا، ويحتاج إلى مجموعتين من الدروع الواقية للبدن لتغطية محيطه.

وتلقى الجنرال المتقاعد رسالة من بوتين مفادها أن روسيا الأم تحتاجك للقتال في أوكرانيا ، فليس هناك الكثير مما يمكنك فعله.