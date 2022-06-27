فيديو.. مسؤول بحماية المستهلك يزف بشرى بشأن أسعار تذاكر الطيران

علي القحطاني (صدى):

صرح أمين عام جمعية حماية المستهلك ناصر بن دهيم، بأن أسعار تذاكر الطيران سوف تدخل قريبا في مبادرة صديق المستهلك لتوفير تذاكر بأسعار مخفضة.

وقال ابن دهيم خلال برنامج ياهلا، نتواصل مع الهيئة العامة للطيران المدني وشركات الطيران لإعطائهم تصوراتنا.

وأضاف: متفائلين أن يكون في أخبار حلوة في قطاع الطيران وذلك خلال هذا العام، وذلك دون تحديد تاريخ محدد.