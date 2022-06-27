سكني يوضح إجراء لضمان عدم تعليق دعم مستفيدي البناء الذاتي

الرياض(صدى):

أوضح برنامج سكني التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أنه لضمان عدم تعليق الدعم السكني لمستفيدي منتج البناء الذاتي، يستوجب رفع شهادة الإشغال “إتمام البناء” عبر موقع صندوق التنمية العقارية الإلكتروني.

ولفت البرنامج إلى أنه في حال تعليق الدعم ستتم إعادة إيداع الدعم بأثر رجعي بعد تقديم شهادة الإشغال عبر الخدمات الإلكترونية.

يذكر أن برنامج سكني، أعلن عن استفادة 66,180 أسرة سعودية منذ بداية العام حتى نهاية شهر مايو الماضي، من جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يتيحها البرنامج إلكترونياً لمستفيديه ضمن إجراءات سهلة وميسرة.