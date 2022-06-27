سمية الخشاب تدعم طلاب الثانوية العامة
حرصت الفنانة المصرية سمية الخشاب، على دعم طلاب الثانوية العامة ببلادها، وذلك تزامنًا مع بدء أول اختبار.
وأعربت سمية الخشاب عن سعادتها بسهولة أول مادة، قائلة: مبسوطة إنكم حليتوا، المادة اللي جايه عندكوا إيه وامتى؟ عشان لو في حاجة تبعتولي قبل الامتحان زي العربي كدة وأنا معاكم لحد ما تخلصوا، بحبكم، وفخورة بيكم، مضيفة: أنتم المستقبل، ربنا يوفقكم في اللي جاي وانا هتطمن عليكم بنفسي على طول.
ووجهت الخشاب، رسالة لطلاب الثانوية العامة، قالت خلالها: التعليم موهبة مش مهارة، عشان كده دايما بقولكم ارضوا بأي نتيجه عشان اكيد جواكم موهبة هتطلعوها أيًا كان الـcareer ايه.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 59945 ] نشر منذ 26 دقيقة
رجعت سميه تدور طلاب الثانويه