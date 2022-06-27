سمية الخشاب تدعم طلاب الثانوية العامة

القاهرة(صدى):

حرصت الفنانة المصرية سمية الخشاب، على دعم طلاب الثانوية العامة ببلادها، وذلك تزامنًا مع بدء أول اختبار.

وأعربت سمية الخشاب عن سعادتها بسهولة أول مادة، قائلة: مبسوطة إنكم حليتوا، المادة اللي جايه عندكوا إيه وامتى؟ عشان لو في حاجة تبعتولي قبل الامتحان زي العربي كدة وأنا معاكم لحد ما تخلصوا، بحبكم، وفخورة بيكم، مضيفة: أنتم المستقبل، ربنا يوفقكم في اللي جاي وانا هتطمن عليكم بنفسي على طول.

ووجهت الخشاب، رسالة لطلاب الثانوية العامة، قالت خلالها: التعليم موهبة مش مهارة، عشان كده دايما بقولكم ارضوا بأي نتيجه عشان اكيد جواكم موهبة هتطلعوها أيًا كان الـcareer ايه.