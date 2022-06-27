ماذا يحدث إذا تم نقل ناقل السرعة من D إلى p أثناء القيادة ؟

أميرة خالد(صدى):

يتساءل العديد من قائدي المركبات عن ما يمكن أن يحدث إذا تم نقل ناقل السرعة من D إلى P أثناء القيادة.

بداية إن التحول إلى P يمنع ناقل الحركة والسيارة من التحرك؛ وذلك عن طريق إدخال مسمار معدني في إحدى شقوق حلقة معدنية متصلة بعمود إخراج ناقل الحركة، وهو الأمر الذي يمنع العجلات من التحرك وبالتالي لا تتحرك السيارة.

أما بمجرد إنفصال المسمار، سيسمح للسيارة بالتحرك بحرية وهنا لا بد من الإشارة إلى أن R للرجوع إلى الخلف تتموضع، ليكون بين D وP في نقلات علبة السرعات؛ لذلك سوف تصطدم بالـR قبل أن تصل إلى P أثناء القيادة.

وفيما يتعلق القيادة بسرعات عالية، توجد آلية أمان مصممة لمنع التعشيق إلى P حتى يتم إيقاف السيارة، وعندما تحاول نقل ناقل الحركة إلى الوضع P، فقد يصدر ناقل الحركة ضوضاء متصاعدة، ومن المحتمل أيضًا أن ينكسر المسمار؛ وهو الأمر الذي يتطلب إصلاحًا باهظ التكلفة.