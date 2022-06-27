بالصور.. قصة مودة عميقة جمعت سعودي ببكستاني

الرياض(صدى):

سافر المواطن ناصر آل ناجع للاحتفال بزواج صديقه الباكستاني خليل حبيب، والذي جمعت بينهم مودة عميقة منذ عمل والد خليل حبيب 15 عاماً في طريب بمكتب الدعوة وتوعية الجاليات.

ومن جانبه، قال “آل ناجع” في حديثه: “أفصح خليل عن مسرته حين عرف بقدومنا، وذهبنا قبل الحفل بيومين ووجدنا ترحيبا واحتفاء وكرما من الجميع وأخذونا في جولة سياحية”، بحسب موقع “العربية”.

كما اختار العريس بوصفه من قبيلة باكستانية أن يتزين ضيوفه السعوديون بالزي الوطني الرسمي ويمارسون موروثهم في الأعراس.