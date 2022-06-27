بالفيديو.. أخصائية توضح مدى فعالية الأعشاب لسد الشهية

أميرة خالد(صدى):

أوضحت أخصائية التغذية العلاجية، الأستاذة ساره بن عيسى، اليوم الاثنين، مدى فعالية الأعشاب في سد الشهية.

ونصحت ساره بن عيسى، بالزنجبيل المغلي لسد الشهية، ولكن لا يتم أخذه على معدة فارغة لأنه بعد فترة يسبب قرحة في المعدة، فضلًا عن الشاي الأخضر، وخلطة بذور الكتان والنعناع والشاي الأخضر في لتر ماء مغلي وأخذه قبل الأكل بنصف ساعة.

وقالت الأخصائية، أن أهم شيء تنظيم عدد الوجبات لتقل كميات الأكل، والحفاظ على وجبة الإفطار، بحسب تصريحاتها لبرنامج “صباح السعودية” عبر قناة “السعودية”.