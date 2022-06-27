بالفيديو.. سيارة جديدة تكسر الأرقام القياسية للسرعة في مهرجان جودوود

أميرة خالد(صدى):

كسرت سيارة مكارتي سبيرلينج، الأرقام القياسية للسرعة في مهرجان جودوود البريطاني للسرعة، حيث قطعت المضمار الشهير في مهرجان السرعة خلال 39.08 ثانية فحسب، متفوقة بذلك على الرقم القياسي السابق لسيارة فولكس واجن آي دي آر الكهربائية التي أكملت المضمار خلال 39.9 ثانية.

وأوضحت الشركة أن سيارتها الصغيرة، باسم سبيرلينج، أسرع من أمثال بوجاتي شيرون وريماك نيفيرا في معدلات التسارع من السكون إلى 97 كلم\س، لتسجل 1.5 ثانية فحسب، مع محركات كهربائية بقوة 1000 حصان.

وتبلغ السيارة لسرعة قصوى 241 كلم\س، كما تتضمن مواصفاتها مراوح خاصة تسحب الهواء من أسفل السيارة لتوليد قوة دفع سفلية فورية هائلة تعادل ضعف وزن السيارة، وسيتم صنع نسخة قانونية للطرق من السيارة قريباً.