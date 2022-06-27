بالفيديو.. قصص المتعافون مع عالم إدمان المخدرات

الرياض(صدى):

روى المتعافون من إدمان المخدرات تجربتهم مع عالم الإدمان المظلم الذي دفعهم للتفكير في الانتحار عدة مرات.

وقال أحد المتعافين: “كنت في الدراسة ومحتك بصحبة سيئة وتعاطنا الحبوب وبعدها حشيش وبعد الحشيش شراب وما كملت الثانوية وبدأت بالسرقات والقضايا والمشاكل”.

فيما أكد آخر أنه ظن أن المخدرات سوف تجعل حياته أفضل؛ إلا أنها دفعته للانتحار أكثر من مرة، مشيرًا إلى أنها تسبب أمراض نفسية وتسبب العزلة، بحسب برنامج “اليوم”.