شركة ايكيا توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ايكيا العالمية عن توفر وظائف لحملة الثانوية فأعلى في “الظهران وجدة والرياض”، وذلك وفقًا للمسيمات والشروط التالية:

الوظائف:

1. مسوق الطعام السويدي في ايكيا وقائد فريق بيسترو

خبرة في خدمة العملاء

خبرة في العمل في بيئة تجزئة نابضة بالحياة

خبرة في إدارة / قيادة وتطوير فريق

خبرة في إنشاء وتنفيذ خطط العمل

مهارات الاتصال باللغة الإنجليزية

مايكروسوفت أوفيس متعلم

2.IKEA Kitchen Co-worker (Cook) طاهي مطعم ايكيا

التعليم: دبلوم مدرسة الطهي / GED مطلوب (ليس ضروريًا)

3.قائد مجموعة إنتاج المطابخ (متجر الثمامة)

المؤهلات والخبرة :

– خبرة في العمل في بيئة بيع بالتجزئة نابضة بالحياة

– خبرة في إدارة / قيادة وتطوير فريق

– معرفة متقدمة بإنتاج الأغذية وسلامة الأغذية –

خبرة من أعمال خدمات الطعام –

خبرة في إنشاء وتنفيذ خطط عمل

– مهارات الاتصال باللغة الإنجليزية –

معرفة القراءة والكتابة في مكتب MS

4.مخطط مطبخ (متجر ثمامة)

معرفة جيدة بتخطيط المطبخ والتخطيط وقياس الموقع وتركيب المطبخ

خدمة العملاء تركز بشغف للمبيعات في تجارة تأثيث المنازل بالتجزئة

حل المشكلات ولديه دوافع ذاتية ولديه فريق قوي

مهارات قوية في التواصل والتعامل مع الآخرين مع معرفة أساسية بجهاز الكمبيوتر

لديك اهتمام بالتقدم إلى دور قيادي في المستقبل

يجب أن يهتم بحياة الناس اليومية في المنزل وتأثيث المنزل.

5.قائد مجموعة HSSE (الصحة والسلامة والأمن والبيئة) -متجر الثمامة

أن يكون سعودي الجنسية

خبرة في بيئة سريعة الخطى داخل قطاع البيع بالتجزئة أو تأثيث المنزل.

يجب أن يكون ثنائي اللغة ولديه مهارات اتصال قوية باللغتين الإنجليزية والعربية

على دراية بمبادئ الوقاية من الخسارة والصحة والسلامة والأمن القياسية.

المعرفة الأساسية بالقوانين الجنائية / المدنية المحلية ، وقوانين العمل وأنظمة مكافحة الحرائق.

يجب أن يتمتع بشخصية موجهة نحو العملاء ودرجة عالية من النزاهة والمسؤولية المهنية.

يجب أن يكون لديك القدرة على خلق بيئة تكون فيها قيم ايكيا واقعًا حيًا قويًا يحتضن تنوع زملاء العمل والزوار.

وأوضحت الشركة أنه يمكن التقديم ومعرفة التفاصيل من خلال رابط الموقع.