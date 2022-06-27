وظائف شاغرة لدى شركة بوبا العربية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة بوبا العربية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر 8 وظائف شاغرة للعمل في الرياض وجدة والخبر.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير – مركز البيانات (جدة)، مسؤول أول – تطوير الأعمال الجديدة (الرياض)، مدير – البيئة الافتراضية (جدة)، مدير – نظام إدارة علاقات العملاء (جدة)، مسؤول أول – مراقبة الائتمان (الخبر)، مدير – ذكاء الأعمال وتخزين البيانات (جدة)، أخصائي استقطاب المواهب (جدة)، مسؤول دعم المبيعات (الرياض).

وأشارت الشركة إلى أن التقديم من خلال:

1- مدير – مركز البيانات (جدة).

2- مسؤول أول – تطوير الأعمال الجديدة (الرياض).

3- مدير – البيئة الافتراضية (جدة).

4- مدير – نظام إدارة علاقات العملاء (جدة).

5- مسؤول أول – مراقبة الائتمان (الخبر).

6- مدير – ذكاء الأعمال وتخزين البيانات (جدة).

7- أخصائي استقطاب المواهب (جدة).

8- مسؤول دعم المبيعات (الرياض).