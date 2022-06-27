وظائف شاغرة لدى شركة بوبا العربية
كشفت شركة بوبا العربية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر 8 وظائف شاغرة للعمل في الرياض وجدة والخبر.
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير – مركز البيانات (جدة)، مسؤول أول – تطوير الأعمال الجديدة (الرياض)، مدير – البيئة الافتراضية (جدة)، مدير – نظام إدارة علاقات العملاء (جدة)، مسؤول أول – مراقبة الائتمان (الخبر)، مدير – ذكاء الأعمال وتخزين البيانات (جدة)، أخصائي استقطاب المواهب (جدة)، مسؤول دعم المبيعات (الرياض).
وأشارت الشركة إلى أن التقديم من خلال:
1- مدير – مركز البيانات (جدة).
2- مسؤول أول – تطوير الأعمال الجديدة (الرياض).
3- مدير – البيئة الافتراضية (جدة).
4- مدير – نظام إدارة علاقات العملاء (جدة).
5- مسؤول أول – مراقبة الائتمان (الخبر).
6- مدير – ذكاء الأعمال وتخزين البيانات (جدة).
7- أخصائي استقطاب المواهب (جدة).
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