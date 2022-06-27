محمد عبده: لا يزعجني القول إني أجيب العيد

أميرة خالد(صدى):

أكد الفنان محمد عبده أنه لا ينزعج مما يثار حوله من جدل وقول البعض عنه “يجيب العيد”.

وقال “عبده” خلال حواره ببرنامج تفاعلكم: “لا يزعجني القول أني أجيب العيد، أنا الوحيد اللي أجيب العيد”.

وكان الفنان محمد عبده أثار الجدل سابقًا بسبب تصريحاته الجدلية عن الراحلين طلال مداح وأبوبكر سالم.