محمد عبده: لا يزعجني القول إني أجيب العيد
أكد الفنان محمد عبده أنه لا ينزعج مما يثار حوله من جدل وقول البعض عنه “يجيب العيد”.
وقال “عبده” خلال حواره ببرنامج تفاعلكم: “لا يزعجني القول أني أجيب العيد، أنا الوحيد اللي أجيب العيد”.
وكان الفنان محمد عبده أثار الجدل سابقًا بسبب تصريحاته الجدلية عن الراحلين طلال مداح وأبوبكر سالم.
#تفاعلكم | #محمد_عبده : لا يزعجني القول أني "أجيب العيد" . أنا الوحيد "اللي أجيب العيد" قبل أوانه@mohammed_abdu pic.twitter.com/3TQSzeyGus
— العربية – #تفاعلكم (@tafa3olcom) June 26, 2022
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