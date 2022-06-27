شركة عبداللطيف جميل تعلن عن تدريب على رأس العمل في 3 مدن 

فاطمة المالكي(صدى):

بدأت شركة عبداللطيف جميل للتمويل، التقديم في برنامج تدريب على رأس العمل “الرياض، جدة، الدمام” عبر “تمهير”.

وأشارت الشركة إلى أن المسمى التدريبي وهو مسؤول ائتمان، مشترطة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ودرجة البكالوريوس (لا يُشترط تخصص مُحدد)، وألا يكون المتقدم على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.

وتابعت أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة، و ألا يكون قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

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