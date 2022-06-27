شاهد.. استشاري يوضح هل يمكن أن يصيب الحزام الناري الأطفال

أميرة خالد(صدى):

رد أشرف أمير استشاري طب الأسرة بالمركز الطبي الدولي أشرف أمير، على سؤال ‏”هل يمكن أن يصيب الحزام الناري الأطفال؟”.

وقال أشرف أمير:”الحزام الناري لا يصيب إلا الكبار ولكن الأطفال يصابون بالجدري المائي وتطعيم الجدري المائي ضمن التطعيمات الأساسية للأطفال”.

وأشار:”الجدري المائي يكون خاملاً خلال فترة الطفولة بعد الإصابة ويظهر في مراحل متقدمة بسبب ضعف الجهاز المناعي”.

وحول أبرز الأعراض الجانبية لتناول لقاح الحزام الناري في الجرعتين، ذكر:”آلام موضعية وإحمرار في منطقة الإبرة، وسخونة خفيفة وآلام بسيطة يمكن تداركها باستخدام الكمادات والمسكنات”.

وأوضح أن الحزام الناري مرض فيروسي والمضادات الفيروسية تخفف من حدته ولا تمنعه.

وتابع:”نسبة انتشار الحزام الناري بالمملكة غير واضحة بالمملكة لقلة الأبحاث لكن تقريبا لدينا قرابة 5 إلى 28 من كل ألف مصاب ولديهم قابلية للإصابة بالمرض”.

هل يمكن أن يصيب الحزام الناري الأطفال ؟.. د. أشرف أمير استشاري طب الأسرة بالمركز الطبي الدولي يحذر من هذه الحالة @doctoramir1#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/L88koEr6H4 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) June 27, 2022

د. أشرف أمير استشاري طب الأسرة بالمركز الطبي الدولي: هذه أبرز الأعراض الجانبية لتناول لقاح الحزام الناري في الجرعتين @doctoramir1#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/3Mdadmaj1n — برنامج سيدتي (@sayyidaty) June 27, 2022

د. أشرف أمير استشاري طب الأسرة بالمركز الطبي الدولي: الحزام الناري مرض فيروسي والمضادات الفيروسية تخفف من حدته ولا تمنعه .. وهذه أبرز مضاعفاته @doctoramir1#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/5FfkmFsX6Y — برنامج سيدتي (@sayyidaty) June 27, 2022