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شاهد.. استشاري يوضح هل يمكن أن يصيب الحزام الناري الأطفال

شاهد.. استشاري يوضح هل يمكن أن يصيب الحزام الناري الأطفال
أميرة خالد(صدى):

رد أشرف أمير استشاري طب الأسرة بالمركز الطبي الدولي أشرف أمير، على سؤال ‏”هل يمكن أن يصيب الحزام الناري الأطفال؟”.

وقال أشرف أمير:”الحزام الناري لا يصيب إلا الكبار ولكن الأطفال يصابون بالجدري المائي وتطعيم الجدري المائي ضمن التطعيمات الأساسية للأطفال”.

وأشار:”الجدري المائي يكون خاملاً خلال فترة الطفولة بعد الإصابة ويظهر في مراحل متقدمة بسبب ضعف الجهاز المناعي”.

وحول أبرز الأعراض الجانبية لتناول لقاح الحزام الناري في الجرعتين، ذكر:”آلام موضعية وإحمرار في منطقة الإبرة، وسخونة خفيفة وآلام بسيطة يمكن تداركها باستخدام الكمادات والمسكنات”.

وأوضح أن الحزام الناري مرض فيروسي والمضادات الفيروسية تخفف من حدته ولا تمنعه.

وتابع:”نسبة انتشار الحزام الناري بالمملكة غير واضحة بالمملكة لقلة الأبحاث لكن تقريبا لدينا قرابة 5 إلى 28 من كل ألف مصاب ولديهم قابلية للإصابة بالمرض”.


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