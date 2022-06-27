السفارات الأجنبية داخل المملكة تتفاعل مع الجولة الأخيرة من دوري المحترفين

ماجد محمد(صدى):

تشهد الجولة الـ30 والأخيرة، من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، المقرر اختتام منافساتها مساء اليوم الإثنين؛ تفاعل عدد من السفارات داخل المملكة.

ونشر الحساب الرسمي للسفارة الأمريكية في الرياض، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تفاعلا للجماهير، بعدما كتب: “سيشهد اليوم انطلاق الجولة الأخيرة من الدوري السعودي دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. توقعاتكم من سيكون بطل الدوري؟”.

وتدعم القائمة بأعمال السفارة الأمريكية لدى المملكة، مارتينا سترونغ، فريق الهلال دائما ، وكان آخرها عندما باركت للفريق تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا 2022، أثناء حضورها مراسم التتويج في الملعب.

وحرص السفير الفرنسي لدى المملكة، لودفيك بوي، على تأكيد دعمه لفريق الهلال في المواجهة المرتقبة اليوم أمام الفيصلي في الجولة الأخيرة لحسم لقب الدوري.

وقال السفير الفرنسي عبر حسابه الرسمي على تويتر : “الخطوة الأخيرة… والدوري اليوم إن شاء الله!.. بالتوفيق يا كبير آسيا!”.

فيما تفاعل السفير الياباني مع الجولة الأخيرة من دوري المحترفين عبر حسابه على تويتر، قائلاً : “هذه الليلة ليلة الحسم لكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.. أتمنى لجميع الفرق أداءً رائعًا في مبارياتهم”.