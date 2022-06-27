الشورى يطالب بتكثيف الرقابة على محلات تقديم وبيع الألعاب والتطبيقات الإلكترونية
طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بتكثيف الحملات والرقابة الميدانية على محلات تقديم وبيع الألعاب والتطبيقات الإلكترونية، والتأكد من التزامهم بالتصنيف العمري للألعاب، وسن الضوابط اللازمة للحد من المخالفات.
وحث المجلس الهيئة على العمل على استقطاب الكفاءات من موظفي قطاع الإعلام الداخلي الذين لا يزالون بوزارة الإعلام بعد نقل مهامها للهيئة.
وشدد على الاستفادة من المتميزين منهم لتلبية احتياجات ومسؤوليات الهيئة، وزيادة استقطاب وتوظيف الكفاءات من المواطنات المتخصصات في مجال عمل الهيئة، داعيا الهيئة إلى تشجيع المبادرات والمشاريع الرامية إلى توطين صناعة الإعلام وتنميته.
مصدر مجهول[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 25 دقيقة
انا اطالب المسئولين في صحيفة صدى بتكثيف الرقابه على المحررين في صدى
في كل يوم لابد ان نجد اخطاء في الكتابه او الصيغه او الصوره
في هذا الخبر صورة الامير فهد بن سلطان امير تبوك ولقاءه مع السفير الامريكي ماله علاقه مع الخبر الاساسي في العنوان