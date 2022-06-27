دراسة : الأشخاص الذين لا يستطيعون الوقوف على قدم واحدة حياتهم في خطر

أميرة خالد(صدى):

أثبتت دراسة بريطانية جديدة، أن الأشخاص ممن هم في منتصف العمر أو أكثر، الذين لا يستطيعون الوقوف على قدم واحدة لمدة 10 ثوان، معرضون لزيادة خطر الموت من أي سبب كان خلال عقد بمقدار الضعفين.

وأشارت الدراسة إلى ضرورة إضافة الاختبار البسيط للمحافظة على التوازن إلى قائمة التمارين الجسدية للذين يعيشون في منتصف العمر أو أكبر.

وربطت دراسات سابقة بين عدم القدرة على الوقوف على قدم واحدة وتزايد خطر السقوط وتراجع التدهور المعرفي، فيما اتجهت هذه الدراسة إلى حد الربط مع زيادة خطر الموت.