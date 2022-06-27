مخاطر تحدث لطائرة الركاب عندما تعلو عن الارتفاع المسموح

الرياض(صدى):

تعد الطائرات من أبرز وسائل النقل المستخدمة في مختلف دول العالم، ويكون لهذه الطائرات ارتفاع محدد لا يجب أن تتجاوزه.

وعندما تتجاوز الطائرة الارتفاع المسموح لها، فأن ذلك سوف يعرضها لمشاكل عديدة، حيث ستنخفض كثافة الهواء بشكل كبير، مما يقلل قوى رفع الطائرة، مما يجعل قائد الطائرة يفقد السيطرة عليها، وقد تسقط وتتحطم.

كما يتسبب ارتفاع الطائرة عن الحد المحدد له في جعل كمية الأكسجين تقل بشكل متزايد، مما يتسبب في اضطراب عمل المحركات التي تحتاج إلى الهواء للعمل في أفضل حالاتها.