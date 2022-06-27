حسم مصير مبولحي بعد مواجهة الاتفاق والفيحاء

نواف السالم(صدى):

ينتهي عقد محترف الاتفاق، الحارس الجزائري رايس مبولحي، بعد أيام بشكل نهائي.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن المفاوضات معه ستُفتح بعد مباراة الفيحاء، الأخيرة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، في حال بقاء النادي بدوري المحترفين، لذلك يجب عليه الفوز ليضمن البقاء رسميًّا.

وكان مبولحي دخل الفترة الحرة من عقده، التي تسمح له بالتعاقد مع أي ناد دون موافقة ناديه الأصلي، يناير الماضي.

ويواجه الاتفاق، الفيحاء، بملعب مدينة المجمعة الرياضية التي سيتم بعدها تقييم عديد من الأمور الفنية في الفريق.