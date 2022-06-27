شاهد.. ضبط عدد من المتسولين بمكة المكرمة والمدينة المنورة 

مكة المكرمة(صدى):

واصل الأمن العام جهوده الحثيثة لضبط المتسولين بكافة مناطق المملكة خاصة منطقتي مكة والمدينة بالتزامن مع موسم الحج.

وتمكنت في منطقة مكة المكرمة من ضبط مقيمة من الجنسية السودانية بعد تسولها بشكل مباشر أمام أحد الجوامع.

كما ضبط مواطنتين ومواطن بعد تسولهم بأحد الشوارع العامة وقائدي المركبات، وضبط مقيم من الجنسية البنجلاديشية تابع لإحدى شركات النظافة وتسوله بشكل مباشر من قائدي المركبات.

وفي المدينة المنورة تم ضبط مقيم من الجنسية الباكستانية لتسوله من قائدي المركبات.