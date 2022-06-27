موجة سخرية من الحوثي بعدما أحرقوا إطارات سيارات على إنها 40 طن حشيش

فهمي محمد(صدى):

شاعت حالة من السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن، بعدما أعلنت الحوثي الإرهابية أنها أحرقت 40 طنا من المخدرات ومليوني حبة كبتاجون.

وأعلنت الحوثي الإرهابية بصنعاء، إتلاف 40 مليون طن من مادة الحشيش “الراتنج” المخدر، ومليوني حبة كبتاجون، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.

وعلقت الإعلامية وضحى مرشد، على هذا الإعلان، قائلة بسخرية “تجار المخدرات يحرقون بضاعتهم القادمة تهريب من إيران.. أحرقوا 5 إطارات سيارات وقالوا أطنان مخدرات.. افتحوا منافذ تعز وبطلوا إخراج مثل هذه الأفلام الهندية”.

وعلق على ذلك الصحفي زياد الجابري قائلا: “يحرقون 40 طنا من كفرات وإطارات السيارات في مسعى للتغطية على متاجرتهم الكبيرة في المخدرات واستجلابهم خبرات الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني في هذا المجال الحيوي والهام للمليشيا.

فيما قال الإعلامي توفيق الشرعبي “ابتسامة صديقي أحمد حمران، أثناء حرق 40 طنا من الحشيش وملايين حبات الكبتاجون في صنعاء، تؤكد أن ما تم إحراقه ليس مخدرات بل تسبب الضحك فقط”.

ونشرت الإعلامية ابها عقيل قائلة “الحوثيون اعترفوا أن في صنعاء 40 طن حشيش و2 مليون حبة كبتاجون، أعلنوا أنهم سيحرقونها ويريدوننا أن نصدقهم”.