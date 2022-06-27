وزارة النقل والخدمات اللوجستية تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية عن توفر 31 وظيفة شاغرة إدارية وقانونية وهندسية وفنية، لكلا الجنسين عن طريق (جدارة) بنظام (التعاقد)، في عدة مناطق بالمملكة.

وأوضحت أن أماكن العمل هي الرياض، المنطقة الشرقية، المدينة المنورة، القصيم، تبوك، جازان، عسير، مكة المكرمة،ونجران.

وأشارت إلى أن التقديم يبدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1443/06/02هـ الموافق 2022/01/05م وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1443/06/09هـ الموافق 2022/01/12م، من خلال الموقع هنا