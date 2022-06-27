الهيئة العامة للعقار تستعرض خطة تطبيق التسجيل العيني خلال اجتماعها الـ 19

الرياض(صدى):

عقدت الهيئة العامة للعقار، اليوم الإثنين اجتماعها التاسع عشر برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل.

وتناول الاجتماع مستجدات التسجيل العيني للعقار وخطة التنفيذ على مستوى المملكة، كما اطلّع على تحديث حالة الأنظمة العقارية واللوائح، وتقرير الاستراتيجيةالشاملة للقطاع العقاري للربع الثاني.

واطلعت إدارة المجلس على أبرز إنجازات الهيئة للربع الثاني في التراخيص والاعتماد وخدمة الشركاء، وتصنيف منشآت الوساطة العقارية، والنزاعات العقارية المنظورة بالمركز السعودي للتحكيم العقاري،ولجنة المساهمات العقارية “تصفية”.