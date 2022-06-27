الخطوط السعودية تفتح باب التوظيف
أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية عن توفر وظائف شاغرة لحملة الشهادة الجامعية بجدة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn).
وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة وهي
1- مُدقق داخلي:
– درجة البكالوريوس في تخصص (المالية، المحاسبة، إدارة الأعمال، القانون، تقنية المعلومات، الهندسة) أو ما يعادلها.
– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
– إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متوسط).
2- مُدقق داخلي أول:
– درجة البكالوريوس في تخصص (المالية، المحاسبة، إدارة الأعمال، القانون، تقنية المعلومات، الهندسة) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
– إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متقدم
– مدقق رئيسي:
– درجة البكالوريوس في تخصص (المالية، المحاسبة، إدارة الأعمال، القانون، تقنية المعلومات، الهندسة) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال ذات صلة.
– إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متقدم).
4- مُستشار قانوني:
– درجة البكالوريوس في تخصص (القانون) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.
– إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متقدم).
وأشارت إلى أن التقديم متاحا من اليوم الإثنين وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك من خلال الموقع هنا
سنرد على الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين عندما يزيد نشاط الحوثيين الإجرامي وقد نستخدم القنبلة النووية عند الضرورة[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 55 دقيقة
دولة غدر المجاورة تريد رفع ما يسمى بالعقوبات عن الكيان المصطنع المسمى بإيران ويظن أن أمريكا لها اليد الطولى وأن حلفائها كثيرون كل شيء تغير من سنة 2015 إلى اليوم لم تعد دول آسيا مع الولايات المتحدة الأمريكية ومن يظن أن الأفارقة يمثلون الإتحاد الأوروبي بالنسبة للنصف الشرقي من الكرة الأرضية وأن آسيا هي بمثابة قارة أمريكا في الجزء الشرقي من الكرة الأرضيه ويعتقد أنه بإستثماراته الكثيرة في هذين الجزئين سيحاصر السعودية بعدما تُرفع العقوبات عن ما يسمى بإيران ثم يأتينا بالحوثيين ويزيد من نشاطهم الأجرامي فهو واهم فنحن عملنا حسابنا لكل هذه الأشياء وسنرد على الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين عندما يرفعون العقوبات عن إيران وقطر وسلطنة عمان تحت مجهرنا ونعرف كيف نتعامل مع هاتين الدويلتين ونعرف كيف سنتعامل مع الخلايا النائمة الأمريكية في الداخل ومجهزين كل شيء وسنرد في الوقت المناسب