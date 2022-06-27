الخطوط السعودية تفتح باب التوظيف

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية عن توفر وظائف شاغرة لحملة الشهادة الجامعية بجدة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn).

وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة وهي

1- مُدقق داخلي:

– درجة البكالوريوس في تخصص (المالية، المحاسبة، إدارة الأعمال، القانون، تقنية المعلومات، الهندسة) أو ما يعادلها.

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

– إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متوسط).

2- مُدقق داخلي أول:

– درجة البكالوريوس في تخصص (المالية، المحاسبة، إدارة الأعمال، القانون، تقنية المعلومات، الهندسة) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

– إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متقدم

– مدقق رئيسي:

– درجة البكالوريوس في تخصص (المالية، المحاسبة، إدارة الأعمال، القانون، تقنية المعلومات، الهندسة) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال ذات صلة.

– إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متقدم).

4- مُستشار قانوني:

– درجة البكالوريوس في تخصص (القانون) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

– إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متقدم).

وأشارت إلى أن التقديم متاحا من اليوم الإثنين وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك من خلال الموقع هنا