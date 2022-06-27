تعرف على الفوائد الصحية والتجميلية للحبة السوداء

أميرة خالد(صدى):

تحتوي الحبة السوداء على مزايا وفوائد مذهلة حيث تعالج العديد من المشاكل الصحية إلى جانب الناحية التجميلية، حيث يفضل تناولها على الريق

خسارة الوزن

يساهم تناول ملعقة صغيرة من الحبة السوداء على الريق وقبل النوم في خسارة الوزن بطريقة آمنة، غير أن تناولها بشكل يومي يتطلب استشارة طبية للذين يعانون من مشاكل صحية.

نمو الشعر

وتعرف الحبة السوداء بمساعدتها في نمو الشعر وتقويته، سواء من خلال استخدامها موضعياً على الشعر أو تناول حفنة على الريق يومياً، كما تسهم في زيادة نعومة البَشَرة.

الأمراض التنفسية

تعالج الحبة السوداء بعض مشاكل الجهاز التنفسي خاصة التهابات الجيوب الأنفية المزعجة، وتساعد كذلك على التخلص من احتقان الحلق والتخلص من البلغم المتراكم في المجاري التنفسية، كما تحسن أيضاً التنفس.

مكافحة السرطانات

تساعد الحبة السوداء في علاج سرطان الدم الليمفاوي حيث تقلل احتمالية بقاء الإصابة بالسرطان.

كما تساهم في مكافحة الكحة والسعال، وعلاج الصداع، وعلاج ألم الأسنان، ومكافحة التهابات المفاصل، القضاء على الديدان المعوية، وخفض ضغط الدم المرتفع، وتسريع شفاء الجروح.

فيما يحذر المختصون، المرضعات والحوامل والأطفال، والمصابين بانخفاض ضغط الدم؛ لأشخاص المقبلين على عملية جراحية، ومرضى السكري من تناول الحبة السوداء، وذلك لأنها قد تؤثر عليهم بشكل خطير إن لم يتم تناولها بإشراف طبي.