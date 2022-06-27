شاهد.. استشاري يقدم نصيحة للحجاج لاتباعها بعد أداء مناسك الحج 

مكة المكرمة(صدى):

قال سعد العسيري استشاري طب الطواريء، إنه بعد أداء مناسك الحج لابد من التأكد من أعراض أي إصابة لأخذ العلاج المناسب.

وأوضح سعد العسيري، أن الإجهاد البدني العالي خلال الحج يسبب إنهاك جسدي.

‏وحث سعد العسيري، الحوامل على عدم أداء فريضة الحج، قائلا: لا أنصح بأداء الحوامل لفريضة الحج والتنسيق مع عيادة النساء ضروري جدا”.