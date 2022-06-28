سار تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) بدء التقديم، لكلا الجنسين في برنامج روّاد سار لعام 2022م، لحملة (الشهادة الجامعية) في التخصصات الهندسية والإدارية.

وأوضحت أن التخصصات المطلوبة هي التخصصات الهندسية، والإدارية، وفقاً للشروط التالية

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- خريج درجة البكالوريوس فأعلى (2021 أو 2022).

3- المعدل التراكمي لا يقل عن (2.75 من 4) أو (3.75 من 5) أو ما يعادلها.

4- إجادة اللغة الإنجليزية.

5- اجتياز جميع الاختبارات المطلوبة التي تحددها الشركة.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حاليا وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1443/12/15هـ الموافق 2022/07/14م، من خلال الموقع