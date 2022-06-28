فيديو.. سلمان الفرج يكشف ما حدث بينه وبين المدرب السابق جارديم

طلال الغامدي(صدى):

كشف سلمان الفرج لاعب نادي الهلال عن ما دار بينه وبين المدرب السابق ليوناردو جارديم، في فترة تدريبه للفريق.

وقال الفرج: جارديم مدرب كبير ومحترم وله تاريخ وطريقة يفضلها، لكنه ليس من السهل أن يغير طريقته.

وتابع: جلست أنا والمدرب وتحدثنا معه عن نظام الفريق، وكل شيء، وفهمته أنه نحن كفريق مهما كنا سيئين في الدوري، أو في أي مباراة لازم نكون مستحوذين والكرة تكون معنا، هذا سيستم عايشين به يمكن 10 سنوات، وشرحت له أن سيستم الهلال لازم يكون موجود.

وأضاف: أنا شخصيا أحب جارديم كشخص وعقلية بروفيشنال، لكن أسلوبه لا يمشي مع الهلال أبدا وأنا لا يمكن أن أفرض عليه اسلوب معين.

يذكر أن المدرب البرتغالي، توج بلقبي دوري أبطال آسيا والسوبر السعودي، مع الهلال، قبل أن تتم إقالته، عقب الخسارة من الأهلي المصري، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ببطولة كأس العالم للأندية.