هاني شاكر يستقيل من منصبه كنقيب للموسيقيين

القاهرة(صدى):

أعلن الفنان المصري هاني شاكر نقيب الموسيقيين، استقالته على الهواء، معلنا عدم رغبته في البقاء بمنصبه؟

ووجه هاني شاكر، الشكر للجمعية العمومية والمجلس على الفترة التي قضاها خلال الفترة الماضية، موضحا أنه لا يريد الحديث عن أي تفاصيل.

وأشار إلى أنه حزين بسبب ما مر به اليوم من خلال نقابة الموسقيين، حيث كان يتوقع تقديرًا أكثر من النقابة لما قدمه خلال الفترة الماضية.

وقال شاكر: حسن شاكوش قدم اعتذاره للجمهور وللنقابة وللنقيب وانتهى المؤتمر على ذلك، ومن ثم حدثت مشادات لم يكن يجب أن يراها من الأساس سواء في وجوده أو عدمه، ولذلك يفضل عدم الاستمرار نقيبًا للموسيقيين.

وأكد أن قرار استقالته من نقابة الموسيقيين قرار نهائي ولا رجعة فيه، معربا عن سعادته بالفترة التي قضاها نقيبًا للموسقيين خلال الفترة الماضية.