حسن الصبحان: الاتحاد لما قرب منه الهلال جته أم الركب

طلال الغامدي(صدى):

بارك الإعلامي الرياضي حسن الصبحان المعروف بـ ملك التوقعات، لنادي الهلال التتويج بطلا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للمرة 18 في تاريخه.

وقال الصبحان: فوز الهلال بالدوري السعودي لا جديد، الهلال في أسوأ مستوياته ومع ذلك يفوز بالدوري، ما حصلوا منافسين، والاتحاد لما قرب منه الهلال جته أم الركب.

وتابع: ما في نادي اتعود أن ينافس الهلال، صارت الفرق تستحي تنافس الهلال، وأقول لباقي الفرق تعلموا من الهلال، هيبته قوية أقوى من المنافسين.

ورفع الهلال، رصيده إلى 67 نقطة، وبفارق نقطتين عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، صاحب المركز الثاني.