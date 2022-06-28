بينهم نجل الغنوشي.. التحقيق مع قيادات في حركة النهضة التونسية الإرهابية

تونس(صدى):

أحالت النيابة العامة التونسية 8 أشخاص من بينهم قيادات في حركة النهضة الإرهابية، ومن أبرزهم معاذ الغنوشي نجل زعيم الحركة ورئيس البرلمان المنحل، راشد الغنوشي إلى قاضي التحقيق.

وجاء هذا القرار استنادا إلى نتائج التحقيقات التي قامت بها وحدة مكافحة الإرهاب في منطقة الأمن في بوشوشة في العاصمة التونسية، بعد الاشتباه في تورط المتهمين في قضايا غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتم فتح التحقيق القضائي مؤخرا، ضد مسؤولين سابقين وحاليين من جمعية“ نماء تونس“ الخيرية، بخصوص جرائم تبيض وغسيل الأموال والاشتباه في تمويل أشخاص أو تنظيمات مرتبطة بالإرهاب، داخل التراب التونسي أو خارجه.