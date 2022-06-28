الحكومة الأردنية توضح حقيقة حدوث تسريب ثانٍ لغاز الكلورين

عمّان(صدى):

نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول، حدوث تسريب ثانٍ لغاز الكلورين في ميناء العقبة، وذلك بعدما تضاربت الأنباء، بشأن حدوث تسرب ثان بعد ساعات قليلة من كارثة تسبب بها انفجار صهريج في الميناء.

وكانت قناة المملكة الأردنية الرسمية قالت إن ”تسربا ثانيا وقع في الصهريج المتسبب بحادثة العقبة وإخلاء المنطقة مجددا“، مشيرة إلى وجود إصابات بين أفراد الدفاع المدني وأن قُطر المنطقة المتأثرة بالتسرب الثاني يبلغ 20 مترا، لكن القناة حذفت تغريدتها لاحقا.

وكان 12 شخصا توفوا وأصيب 260 آخرين، بينهم أردنيون وأجانب إثر سقوط وانفجار صهريج محمل بغاز الكلورين السام أثناء تحميله على باخرة في ميناء العقبة.

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