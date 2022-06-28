فيديو.. كيال: هناك أهلاويين دخلاء الهبوط مو حارقهم
علق طارق كيال المشرف العام السابق على كرة القدم بالنادي الأهلي على هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى.
وقال كيال، إن المسئولين عن النادي في الوقت الحالي أهلاويين :دخلاء” وهبوط الفريق “مو حارقهم” مثلما حارق الجمهور وأبناء النادي الحقيقيين.
وأضاف: هناك من تحملوا وكافحوا ووضعوا الملايين لتكوين كيان الأهلي، تاريخ طويل ضيعوه في موسم واحد.
وجاء هبوط الأهلي بعد تعادله مع الشباب 0 -0، الاثنين، ليرفع الشباب رصيده إلى 55 نقطة في المركز الرابع.
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