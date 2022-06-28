فيديو.. كيال: هناك أهلاويين دخلاء الهبوط مو حارقهم

طلال الغامدي(صدى):

علق طارق كيال المشرف العام السابق على كرة القدم بالنادي الأهلي على هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى.

وقال كيال، إن المسئولين عن النادي في الوقت الحالي أهلاويين :دخلاء” وهبوط الفريق “مو حارقهم” مثلما حارق الجمهور وأبناء النادي الحقيقيين.

وأضاف: هناك من تحملوا وكافحوا ووضعوا الملايين لتكوين كيان الأهلي، تاريخ طويل ضيعوه في موسم واحد.

وجاء هبوط الأهلي بعد تعادله مع الشباب 0 -0، الاثنين، ليرفع الشباب رصيده إلى 55 نقطة في المركز الرابع.