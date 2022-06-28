شاب يهدد طالبة بمصير فتاة المنصورة

القاهرة(صدى):

أقدم شاب في مصر على تهديد فتاة بالقتل، على غرار طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف، التي قتلت أمام جامعتها قبل أيام.

واتهمت الفتاة الطالب بمحاولته إجبارها على الزواج منه وتهديدها بمصير نيرة أشرف حال رفضها.

وتم استدعاء الطالب وأهليته والطالبة وأهليتها من قبل رئيس الجامعة، وأخذ التعهدات عليهما بعدم التعرض وإجراء تقويم نفسي للطالب بما يتفق مع الدراسة التعليمية.