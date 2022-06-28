شاب يهدد طالبة بمصير فتاة المنصورة
أقدم شاب في مصر على تهديد فتاة بالقتل، على غرار طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف، التي قتلت أمام جامعتها قبل أيام.
واتهمت الفتاة الطالب بمحاولته إجبارها على الزواج منه وتهديدها بمصير نيرة أشرف حال رفضها.
وتم استدعاء الطالب وأهليته والطالبة وأهليتها من قبل رئيس الجامعة، وأخذ التعهدات عليهما بعدم التعرض وإجراء تقويم نفسي للطالب بما يتفق مع الدراسة التعليمية.
عندما يغيب المساء[ عدد التعليقات: 84281 ] نشر منذ 44 دقيقة
الله المستعان
أبو فيصل[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 14 دقيقة
هذا بسبب الاختلاط والتعارف تحت مظلة الزمالة والصداقةالشاب يتعلق بفتاة زميلة له وعندما تجد غيره تسحب عليه فتدب الغيرة في نفسه ويحاول التخلص منها حتى لاتذهب لغيره