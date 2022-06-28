عبدالرحمن الجماز: الأهلي افتقد للقائد في اللحظات الحاسمة

طلال الغامدي(صدى):

أكد الناقد الرياضي عبدالرحمن الجماز، أن سبب هبوط النادي الأهلي هو افتقاده لوجود قائد في اللحظات الحاسمة، بالإضافة لانقسام الإعلام حوله.

وقال “الجماز” في حديثه: “لسنا سعداء بهبوط الأهلي، الكل كان ينتقد ويتحدث عن وضع الجماهير إلا الإعلاميين، فبدلاً من أن يكون إعلام الأهلي ناقد لمصلحة فريقه انقسموا فاسميناه إعلام ما قبل السحور وما بعد السحور”.

وتابع عن هبوط الأهلي: “كان هناك إعلام مع الإدارة وآخر ضدها وهذه من أسباب ضياع الأهلي ووصوله إلى هذا الهبوط، إضافة إلى الإدارة التي تكون في لحظات الحسم ففي اللحظات الصعبة اتضح أن الأهلي يفتقد للقائد”، وذلك بحسب برنامج “الحصاد الرياضي”.

وكان لاعبو أهلي قد تعرضوا لصدمة قوية عقب تعادلهم السلبي أمام الشباب مساء أمس الإثنين، وهبوطهم بشكل رسمي لدوري الدرجة الأولى السعودي.