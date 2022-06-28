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الصحة تقدم نصائح لزيادة اللياقة البدنية قبل موسم الحج

الصحة تقدم نصائح لزيادة اللياقة البدنية قبل موسم الحج
الرياض(صدى):

كشفت وزارة الصحة، عن عدة نصائح للحجاج الذين سيؤدون مناسك الحج لهذا العام؛ وذلك من أجل أداء المناسك بكل سهولة ويسر، من خلال ممارسة الرياضة والتغذية.

وأوصت الوزارة بممارسة الرياضة من خلال تمارين الإطالة للعضلات، والتمارين الهوائية، والمشي لمدة 30 دقيقة يوميًا.

وأكدت “الصحة” على أهمية اتباع نظام غذائي صحي، والإكثار من شرب السوائل، لافتة إلى أن ذلك من شأنه أن يرفع من اللياقة البدنية للجسم.


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