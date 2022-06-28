خطوات إجراء المكالمات وإرسال الرسائل على واتساب دون كتابة حرف

وكالات(صدى):

يتيح تطبيق واتساب خدمة إجراء المكالمات وإرسال الرسائل دون كتابة حرف واحد وذلك عبر خدمة مساعد Google.

ويمكن استخدام تلك الميزة من خلال تمكين Google Assistant من استخدام هاتفك دون فتحه، وتتم المراسلة عبر 8 خطوات، وهي:

1- فتح تطبيق Google Assistant على هاتفك.

2- انقر على صورة ملفك الشخصي المتوفرة في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة.

3-ضمن علامة تبويب الإعدادات الشائعة، قم بالتمرير لأسفل وقم بتشغيل خيار النتائج الشخصية.

4-قل OK Google أو Hey Google لتفعيل المساعد الصوتي.

5-ثم قل: أرسل رسالة واتس آب إلى اسم جهة الاتصال.

6-قد تطلب Google منك الوضع لإرسال الرسالة أو الرسائل النصية أو رسالة واتس آب قل: واتس آب.

7- قم بالرد بالرسالة التي تريد إرسالها.

8-سترسل Google الرسالة دون الحاجة إلى كتابة كلمة واحدة.