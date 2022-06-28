دراسة: القهوة مفيدة لصحة الكلى

أميرة خالد(صدى):

أكد بحث جديد نشرته مجلة Kidney International Reports، أن القهوة مفيدة لصحة الكلى، وذلك على عكس ما كان شائعًا بوجود سلبيات لتناول القهوة على الكليتين.

وأظهر البحث أن استهلاك القهوة ربما يكون مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بمرض الكلى الحادة AKI، حيث توصل الباحثون إلى هذه النتيجة من خلال متابعة حالات أكثر من 14 ألف مشارك.

ومن جانبه، ذكر الدكتور شيراج باريك أحد الباحثين المشاركين في الدراسة، أن سبب تأثير القهوة على مخاطر القصور الكلوي الحاد ربما يرجع إلى أن المركبات النشطة بيولوجيًا جنبًا إلى جنب مع الكافيين نفسه فقط يحسن التروية واستخدام الأكسجين داخل الكلى.