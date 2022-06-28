شركة معادن تعلن عن وظائف شاغرة
كشفت شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، عبر موقعها الرسمي، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات.
وأوضحت الشركة، أن المسمى الوظيفي هو: مهندس هندسة العمليات: بكالوريوس هندسة (تخصص محدد) + سنتين كمهندس متدرب، أو 2 ماجستير في الهندسة (تخصص محدد) + 6 أشهر على الأقل كمهندس متدرب، خبرة 1- 4 سنوات من الخبرة ذات الصلة (تخضع للتأهيل).
وأشارت إلى أن للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة التعدين العربية السعودية .
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