  • الثلاثاء 28 يونيو

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شركة معادن تعلن عن وظائف شاغرة

شركة معادن تعلن عن وظائف شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، عبر موقعها الرسمي، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات.

وأوضحت الشركة، أن المسمى الوظيفي هو: مهندس هندسة العمليات: بكالوريوس هندسة (تخصص محدد) + سنتين كمهندس متدرب، أو 2 ماجستير في الهندسة (تخصص محدد) + 6 أشهر على الأقل كمهندس متدرب، خبرة 1- 4 سنوات من الخبرة ذات الصلة (تخضع للتأهيل).

وأشارت إلى أن للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة التعدين العربية السعودية  .

 

 


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