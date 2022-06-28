إيقاف 48 شخصًا في جرائم رشوة وتزوير واستغلال نفوذ

الرياض(صدى):

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد” نزاهة” خلال شهر ذو القعدة 1443هـ، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل 4672 جولة رقابية، والتحقيق مع 171 مشتبهاً فيه؛ من ضمنهم موظفون من وزارات (الصحة، التعليم، الشؤون البلدية والقروية والإسكان) وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وأوضحت الهيئة، إنه تم إيقاف 48 مواطناً ومقيماً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية، منهم مَن أُطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورّطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير)، وأشارت إلى أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.

وطالبت هيئة الرقابة لحماية المال العام والحفاظ عليه، إلى المساهمة بالإبلاغ عن أي شبهات فسادٍ مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات الآتية:

الهاتف المجاني: 980

البريد الإلكتروني

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الفاكس: 0114420057