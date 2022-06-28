تطورات الحالة الصحية للفنان راشد الماجد

أميرة خالد(صدى):

رد مدير أعمال الفنان راشد الماجد على ما تم تداوله بشأن تعرض الأخير لأزمة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية.

وقال حسن طالب مدير أعمال راشد الماجد، أن سبب غياب “راشد” عن المشاركة في الحفلات خلال الفترة الماضية، يعود إلى أنه يعيش فترة راحة نتيجة وجود بعض المتاعب لديه وقد ظهرت في حفله الأخير.

وأشار إلى أن “الماجد” قرر أخذ قسط من الراحة وهذا سبب غيابه عن حفلات موسم الصيف، مضيفًا: “راشد الماجد يتعافى الآن، لكي يستطيع العودة للمسرح بالشكل الذي يرضاه”.

وتابع: “كما أنه لن ولم يشارك في حفلات زفاف وأجل جميع مشاريعه بسبب ضبط وعدم إرهاق أحباله الصوتية”، مبينًا أن غيابه سوف يستمر خلال هذا الصيف لكن العودة قد تكون في الشتاء القادم أو مع بداية العام الجديد.