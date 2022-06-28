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شركة الاتصالات السعودية توفر وظائف إدارية شاغرة

شركة الاتصالات السعودية توفر وظائف إدارية شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الاتصالات السعودية (STC)، عن توفر وظائف إدارية شاغرة ، وذلك وفقاً للمسميات والشروط التالية:

المسميات الوظيفية

1. أخصائي مشروع عام

المؤهلات والخبرة :

الدرجة العلمية: بكالوريوس
المؤهل المطلوب: إدارة أعمال
سنوات الخبرة: 4 – 6 سنوات
طبيعة الخبرة: في مجال إدارة المشاريع في صناعة التكنولوجيا / الاتصالات السلكية واللاسلكية
مستوى اللغة الإنجليزية: متقدم

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2.محلل مشتريات أول

المؤهلات والخبرة :

الدرجة العلمية: بكالوريوس ، ماجستير
التخصص: إدارة الأعمال أو أي تخصصات أخرى ذات صلة
سنوات الخبرة: 2 – 4 سنوات
طبيعة الخبرة: خبرة سابقة في إدارة المشتريات وأنشطة الدعم لفئة محددة من المنتجات ، ويفضل أن يكون ذلك في صناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية
مستوى اللغة الإنجليزية: بطلاقة

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3.مدير حسابات أول

المؤهلات والخبرة :

الدرجة العلمية: بكالوريوس
المؤهل المطلوب: إدارة أعمال ، تسويق ، مبيعات
سنوات الخبرة: 4 – 6 سنوات
طبيعة الخبرة: <br/> • 4-6 سنوات من الخبرة في العمل في المبيعات أو إدارة الأدوار الرئيسية للحسابات ، ويفضل أن يكون ذلك في مجال التكنولوجيا / الاتصالات السلكية واللاسلكية
مستوى اللغة الإنجليزية: إتقان

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4.مدير قسم إدارة عمليات التكنولوجيا

المؤهلات والخبرة :

الدرجة العلمية: بكالوريوس
المؤهل المطلوب: إدارة أعمال ، إلكترونيات ، هندسة اتصالات
سنوات الخبرة: 5 – 8 سنوات
طبيعة الخبرة: <br/> • خبرة سابقة في إدارة الجودة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية أو صناعة التكنولوجيا. <br/> • خبرة سابقة في مركز التميز التكنولوجي. –
مستوى اللغة الإنجليزية: متقدم

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