طرق التعرف على أعراض ضربة الشمس

أميرة خالد(صدى):

كشفت الشؤون الصحية بالرياض، عن 6 طرق للتعرف على أعراض ضربة الشمس وكيفية التعامل معها.

وأوضحت صحة الرياض، أن الأعراض تبدأ بحرارة واحمرار ورطوبة في الجلد، يليها ارتفاع في درجة حرارة الجسم إلى 40 درجة فأكثر، ثم ضربات قلب ونبض سريعة وقوية.

وأشارت إلى أن المصاب بضربة الشمس يشعر بالغثيان والصداع والدوخة، ويبدأ في رؤية أشياء أو سماع أشياء غير موجودة في الواقع وهو ما يُعرف بـ”الهلاوس”، ثم يفقد الوعي.

وذكرت خطوات لتبريد الجسم في حالات الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري، ومنها: رش الجسم بالماء البارد، ثم الجلوس أمام المروحة، الانتقال إلى منطقة مظللة، أو الذهاب إلى مبنى أو سيارة مكيفة، وأخذ حمام بارد أو غمر الجسم بالماء بحوض الاستحمام، شرب كمية كافية من الماء، خلع الملابس الزائدة، وضع كمادات باردة على الرقبة والإبط.