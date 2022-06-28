جوجل تغلق تطبيق للدردشة خلال شهر نوفمبر المقبل

وكالات(صدى):

قررت شركة جوجل إغلاق تطبيقها للدردشة المرنة “هانج آوتس” بصورة نهائية، خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأوضحت “جوجل” أن مستخدمي تطبيق “هانج آوتس” سيتم ترحيلهم إلى تطبيق الدردشة الجديد “جوجل شات”، والذي تجهّزه الشركة ليكون بديلاً عن هذا التطبيق.

وأعلنت “جوجل” أنها ستبدأ في إخطار مستخدميها بتبديل حساباتهم من “هانج آوتس” إلى “جوجل شات” سواء في “جيميل” أو في التطبيق المنفصل، بدءاً من يوليو المقبل.

كما أكدت أن محادثات المستخدمين على “هانج آوتس” كافة سيمكن نقلها بكل سهولة عند تبديل الحساب على “جوجل شات”.